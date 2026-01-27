Doué la Fontaine se la raconte Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou
Doué-la-Fontaine 3 rue d’Alger Doué-en-Anjou Maine-et-Loire
Début : 2026-06-06 10:00:00
fin : 2026-06-07 17:00:00
2026-06-06
Venez rencontrer, discuter, échanger avec des associations en habits d’époque pour un voyage dans le temps.
Associations présentes durant ces deux journées
– Promenons-nous dans l’Histoire.
– Des Aiguilles et des Costumes.
– Les Renards de l’Ouest.
– Aux Portes de l’Histoire.
– Les Cent Gardes.
– Les Mousquetaires de l’Anjou.
– Les Escrimeurs du Temps.
Napoléon et Joséphine ont également annoncé leur venue…
PRECISIONS HORAIRES
Du samedi 6 au dimanche 7 juin 2026 de 10h à 17h. .
Doué-la-Fontaine 3 rue d’Alger Doué-en-Anjou 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 46 51 35 15 apetitspas@patrimoine-apetitspas.fr
English :
Come and meet, chat and exchange ideas with associations dressed in period costume for a trip back in time.
