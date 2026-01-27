Doué la Fontaine se la raconte Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou

Doué la Fontaine se la raconte

Doué-la-Fontaine 3 rue d’Alger Doué-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-07 17:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Venez rencontrer, discuter, échanger avec des associations en habits d’époque pour un voyage dans le temps.

Associations présentes durant ces deux journées

– Promenons-nous dans l’Histoire.

– Des Aiguilles et des Costumes.

– Les Renards de l’Ouest.

– Aux Portes de l’Histoire.

– Les Cent Gardes.

– Les Mousquetaires de l’Anjou.

– Les Escrimeurs du Temps.

Napoléon et Joséphine ont également annoncé leur venue…

PRECISIONS HORAIRES

Du samedi 6 au dimanche 7 juin 2026 de 10h à 17h. .

Doué-la-Fontaine 3 rue d’Alger Doué-en-Anjou 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 46 51 35 15 apetitspas@patrimoine-apetitspas.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and meet, chat and exchange ideas with associations dressed in period costume for a trip back in time.

L’événement Doué la Fontaine se la raconte Doué-en-Anjou a été mis à jour le 2026-01-27 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME