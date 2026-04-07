Yoga du rire dans les vignes Les Verchers-sur-Layon Doué-en-Anjou

Doué-en-Anjou

Yoga du rire dans les vignes

Les Verchers-sur-Layon 5, Chem. du Château d’Eau Doué-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15 18:30:00

fin : 2026-05-15 20:30:00

Date(s) :

2026-05-15 2026-09-18

Riez à pleines grappes ! Venez partager un moment de bien-être et de convivialité pour libérer les tensions et stimuler votre énergie. Après le rire, savourez une dégustation de vins.

Venez vivre une expérience unique au Domaine Bodineau, au cœur des vignes d’Anjou une séance de Yoga du Rire animé par Angéline Grivault, animatrice diplômée.

Ludique et bienveillant, il libère vos tensions et booste votre énergie dans un cadre idyllique.

Après la séance, profitez d’un moment convivial et gourmand avec une dégustation des vins du domaine. Un instant de bien-être et de partage !

En savoir plus sur le Yoga du Rire https://yogaduriregrivault.wixsite.com/ang-line-grivault-yo

En savoir plus sur le domaine Bodineau https://domainebodineau.fr

Venez lâcher prise et partager un moment de rires et de détente au cœur des vignes !

PRECISIONS HORAIRES

Vendredi 15 mai 2026 de 18h30 à 20h30.

Vendredi 18 septembre 2026 de 18h30 à 20h30. .

Les Verchers-sur-Layon 5, Chem. du Château d’Eau Doué-en-Anjou 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 59 22 86 domainebodineau@yahoo.fr

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English :

Laugh out loud! Come and share a moment of well-being and conviviality to release tension and boost your energy. After the laughter, enjoy a wine tasting.

L’événement Yoga du rire dans les vignes Doué-en-Anjou a été mis à jour le 2026-04-07 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME