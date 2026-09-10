Journée européenne du patrimoine Espace Sportif Pontoise PARIS
samedi 19 septembre 2026 · Espace Sportif Pontoise · PARIS
Informations pratiques
À l’occasion des journées du patrimoine, l’Espace Sportif Pontoise vous invite à découvrir les dessous de la piscine de Pontoise.
Visite guidée de l’Espace Sportif Pontoise avec Pierre Marchand, architecte du patrimoine en charge de la rénovation de la piscine de Pontoise.
Le samedi 19 septembre 2026
de 11h00 à 12h30
Le samedi 19 septembre 2026
de 09h30 à 11h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-19T14:00:00+02:00
fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00
Date(s) : 2026-09-19T09:30:00+02:00_2026-09-19T11:00:00+02:00;2026-09-19T11:00:00+02:00_2026-09-19T12:30:00+02:00
Espace Sportif Pontoise 19, rue de Pontoise 75005 PARIS
https://openagenda.com/fr/jep-2026-ile-de-france/events/72583934_visita-guiada-a-la-piscina-de-pontoise Ana.mejia-eslava@piscine-brule.com
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