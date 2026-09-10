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Journée européenne du patrimoine Espace Sportif Pontoise PARIS

samedi 19 septembre 2026 · Espace Sportif Pontoise · PARIS

Journée européenne du patrimoine Espace Sportif Pontoise PARIS

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Espace Sportif Pontoise
Adresse
19, rue de Pontoise
Ville
75005 PARIS
Département
Paris

À l’occasion des journées du patrimoine, l’Espace Sportif Pontoise vous invite à découvrir les dessous de la piscine de Pontoise.

Visite guidée de l’Espace Sportif Pontoise avec Pierre Marchand, architecte du patrimoine en charge de la rénovation de la piscine de Pontoise.
Le samedi 19 septembre 2026
de 11h00 à 12h30
Le samedi 19 septembre 2026
de 09h30 à 11h00
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-19T14:00:00+02:00
fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00
Date(s) : 2026-09-19T09:30:00+02:00_2026-09-19T11:00:00+02:00;2026-09-19T11:00:00+02:00_2026-09-19T12:30:00+02:00

Espace Sportif Pontoise 19, rue de Pontoise  75005 PARIS
https://openagenda.com/fr/jep-2026-ile-de-france/events/72583934_visita-guiada-a-la-piscina-de-pontoise Ana.mejia-eslava@piscine-brule.com


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