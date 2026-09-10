Journée européenne du patrimoine Espace Sportif Pontoise PARIS

Informations pratiques

À l’occasion des journées du patrimoine, l’Espace Sportif Pontoise vous invite à découvrir les dessous de la piscine de Pontoise.

Visite guidée de l’Espace Sportif Pontoise avec Pierre Marchand, architecte du patrimoine en charge de la rénovation de la piscine de Pontoise.

Le samedi 19 septembre 2026

de 11h00 à 12h30

Le samedi 19 septembre 2026

de 09h30 à 11h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-19T14:00:00+02:00

fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00

Date(s) : 2026-09-19T09:30:00+02:00_2026-09-19T11:00:00+02:00;2026-09-19T11:00:00+02:00_2026-09-19T12:30:00+02:00

Espace Sportif Pontoise 19, rue de Pontoise 75005 PARIS

https://openagenda.com/fr/jep-2026-ile-de-france/events/72583934_visita-guiada-a-la-piscina-de-pontoise Ana.mejia-eslava@piscine-brule.com



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