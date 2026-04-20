Journée Européenne du Patrimoine exposition d’anciennes cartes postales EHPAD le Vallon Salle Chausey Saint-Pair-sur-Mer

Saint-Pair-sur-Mer

Journée Européenne du Patrimoine exposition d’anciennes cartes postales

EHPAD le Vallon Salle Chausey 619 Rue du Bocage Saint-Pair-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

A l’occasion des Journées du Patrimoine, l’EHPAD Le Vallon de Saint-Pair-sur-Mer vous accueil dans la salle Chausey pour y découvrir l’exposition d’anciennes cartes postales de la ville de Saint-Pair-sur-Mer. .

EHPAD le Vallon Salle Chausey 619 Rue du Bocage Saint-Pair-sur-Mer 50380 Manche Normandie +33 2 33 70 60 41 ANIMATION@EHPADLEVALLON.FR

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English : Journée Européenne du Patrimoine exposition d’anciennes cartes postales

L’événement Journée Européenne du Patrimoine exposition d’anciennes cartes postales Saint-Pair-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Granville Terre et Mer