Journée Européenne du patrimoine Fabrique d’eau de Cologne de Napoléon Parc d’activité de Soumard Fouras
samedi 19 septembre 2026 · Parc d’activité de Soumard · Fouras
Informations pratiques
Fouras
Journée Européenne du patrimoine Fabrique d’eau de Cologne de Napoléon
Parc d’activité de Soumard 12 route des roseaux Fouras Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
L’Authentique eau de Cologne de Napoléon 1er à Sainte-Hélène, découvrez les ateliers de fabrication de la formule historique à Fouras.
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Parc d’activité de Soumard 12 route des roseaux Fouras 17450 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 83 81 25 contact@napoleon-cologne.fr
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English : European Heritage Day: Napoleon’s Eau de Cologne Factory
The authentic Eau de Cologne used by Napoleon I on Saint Helena discover the workshops in Fouras where this historic formula is still produced.
L’événement Journée Européenne du patrimoine Fabrique d’eau de Cologne de Napoléon Fouras a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme Rochefort Océan
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