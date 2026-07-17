Journée Européenne du patrimoine Fabrique d’eau de Cologne de Napoléon Parc d’activité de Soumard Fouras

Informations pratiques

Fouras

Journée Européenne du patrimoine Fabrique d’eau de Cologne de Napoléon

Parc d’activité de Soumard 12 route des roseaux Fouras Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

L’Authentique eau de Cologne de Napoléon 1er à Sainte-Hélène, découvrez les ateliers de fabrication de la formule historique à Fouras.

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Parc d’activité de Soumard 12 route des roseaux Fouras 17450 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 83 81 25 contact@napoleon-cologne.fr

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English : European Heritage Day: Napoleon’s Eau de Cologne Factory

The authentic Eau de Cologne used by Napoleon I on Saint Helena discover the workshops in Fouras where this historic formula is still produced.

L’événement Journée Européenne du patrimoine Fabrique d’eau de Cologne de Napoléon Fouras a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme Rochefort Océan