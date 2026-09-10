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Journée Européennes du Patrimoine 2026 – Table ronde, Musée des Augustins, Toulouse

vendredi 18 septembre 2026 · Musée des Augustins · Toulouse

Journée Européennes du Patrimoine 2026 – Table ronde, Musée des Augustins, Toulouse

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Lieu
Musée des Augustins
Adresse
21 rue de Metz 31000 Toulouse
Ville
31000 Toulouse
Département
Haute-Garonne
Tarif
Gratuit - Sur réservation

Journée Européennes du Patrimoine 2026 – Table ronde Vendredi 18 septembre, 18h30 Musée des Augustins Haute-Garonne

Gratuit – Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T18:30:00+02:00 – 2026-09-18T20:00:00+02:00
Fin : 2026-09-18T18:30:00+02:00 – 2026-09-18T20:00:00+02:00

Une discussion pour questionner l’histoire de l’art et les représentations dans les beaux-arts au prisme du genre, éveiller la conscientisation et chausser les « lunettes du genre ».
À travers une table ronde, interrogez l’histoire de l’art et les représentations dans les beaux-arts à l’aune des questions de genre. Cette rencontre invite à porter un regard renouvelé sur les œuvres, à éveiller la réflexion et à « chausser les lunettes du genre ».

Avec Hortense Belhôte, autrice, Laure Dalon, directrice du musée des Augustins, et Anne-Lise Vinciguerra, directrice de La Petite. Rencontre animée par l’association La Petite.

Musée des Augustins 21 rue de Metz 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie https://augustins.toulouse.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.musee-augustins.toulouse.fr/content »}] Le musée présente des collections de peintures et de sculptures du début du Moyen Âge aux premières années du XXe siècle. Métro : ligne A – station Esquirol, ligne B – station Carmes
Table ronde : pour questionner l’histoire de l’art et les représentations dans les beaux-arts au prisme du genre, éveiller la conscientisation et chausser les « lunettes du genre ».

© musée des Augustins X girls don’t cry

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