Journée Européennes du Patrimoine 2026 – Table ronde, Musée des Augustins, Toulouse
vendredi 18 septembre 2026 · Musée des Augustins · Toulouse
Informations pratiques
Journée Européennes du Patrimoine 2026 – Table ronde Vendredi 18 septembre, 18h30 Musée des Augustins Haute-Garonne
Gratuit – Sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T18:30:00+02:00 – 2026-09-18T20:00:00+02:00
Fin : 2026-09-18T18:30:00+02:00 – 2026-09-18T20:00:00+02:00
Une discussion pour questionner l’histoire de l’art et les représentations dans les beaux-arts au prisme du genre, éveiller la conscientisation et chausser les « lunettes du genre ».
À travers une table ronde, interrogez l’histoire de l’art et les représentations dans les beaux-arts à l’aune des questions de genre. Cette rencontre invite à porter un regard renouvelé sur les œuvres, à éveiller la réflexion et à « chausser les lunettes du genre ».
Avec Hortense Belhôte, autrice, Laure Dalon, directrice du musée des Augustins, et Anne-Lise Vinciguerra, directrice de La Petite. Rencontre animée par l’association La Petite.
Musée des Augustins 21 rue de Metz 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie https://augustins.toulouse.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.musee-augustins.toulouse.fr/content »}] Le musée présente des collections de peintures et de sculptures du début du Moyen Âge aux premières années du XXe siècle. Métro : ligne A – station Esquirol, ligne B – station Carmes
Table ronde : pour questionner l’histoire de l’art et les représentations dans les beaux-arts au prisme du genre, éveiller la conscientisation et chausser les « lunettes du genre ».
© musée des Augustins X girls don’t cry
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