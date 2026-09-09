Informations pratiques

Brive-la-Gaillarde

Journée européennes du patrimoine: Chasse au trésor (L’Empreinte)

PlaceAristide Briand Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:30:00

fin : 2026-09-19 12:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Une découverte ludique et joyeuse des lieux à pratiquer en famille tout en recherchant le fameux trésor !

A partir de 4 ans.

Places limitées. Réservation conseillée sylvainmeallet@sn-lempreinte.fr .

PlaceAristide Briand Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine sylvainmeallet@sn-lempreinte.fr

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English : Journée européennes du patrimoine: Chasse au trésor (L’Empreinte)

L’événement Journée européennes du patrimoine: Chasse au trésor (L’Empreinte) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-08-31 par Brive Tourisme