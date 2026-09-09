Journée européennes du patrimoine: Chasse au trésor (L’Empreinte) Brive-la-Gaillarde
samedi 19 septembre 2026 · Brive-la-Gaillarde
Informations pratiques
Brive-la-Gaillarde
Journée européennes du patrimoine: Chasse au trésor (L’Empreinte)
PlaceAristide Briand Brive-la-Gaillarde Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:30:00
fin : 2026-09-19 12:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Une découverte ludique et joyeuse des lieux à pratiquer en famille tout en recherchant le fameux trésor !
A partir de 4 ans.
Places limitées. Réservation conseillée sylvainmeallet@sn-lempreinte.fr .
PlaceAristide Briand Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine sylvainmeallet@sn-lempreinte.fr
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English : Journée européennes du patrimoine: Chasse au trésor (L’Empreinte)
L’événement Journée européennes du patrimoine: Chasse au trésor (L’Empreinte) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-08-31 par Brive Tourisme
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