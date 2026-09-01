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AGENDA · Aunac-sur-Charente

Journée européennes du Patrimoine Château de Bayers Château de Bayers Aunac-sur-Charente

samedi 19 septembre 2026 · Château de Bayers · Aunac-sur-Charente

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Château de Bayers
Adresse
Bayers
Ville
16460 Aunac-sur-Charente
Département
Charente
Tarif
4 4 4

Aunac-sur-Charente

Journée européennes du Patrimoine Château de Bayers

Château de Bayers Bayers Aunac-sur-Charente Charente

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

Visite libre et commentée du château de Bayers.
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Château de Bayers Bayers Aunac-sur-Charente 16460 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 50 52 51 25 

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English :

Self-guided and guided tours of Bayers Castle.

L’événement Journée européennes du Patrimoine Château de Bayers Aunac-sur-Charente a été mis à jour le 2026-08-06 par Office de tourisme Destination Nord Charente

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