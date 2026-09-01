Journée européennes du Patrimoine Château de Bayers Château de Bayers Aunac-sur-Charente

Informations pratiques

Aunac-sur-Charente

Journée européennes du Patrimoine Château de Bayers

Château de Bayers Bayers Aunac-sur-Charente Charente

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Visite libre et commentée du château de Bayers.

.

Château de Bayers Bayers Aunac-sur-Charente 16460 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 50 52 51 25

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Self-guided and guided tours of Bayers Castle.

L’événement Journée européennes du Patrimoine Château de Bayers Aunac-sur-Charente a été mis à jour le 2026-08-06 par Office de tourisme Destination Nord Charente