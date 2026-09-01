AGENDA · Aunac-sur-Charente
Journée européennes du Patrimoine Moulin de Bayers Bayers Aunac-sur-Charente
samedi 19 septembre 2026 · Bayers · Aunac-sur-Charente
Informations pratiques
Aunac-sur-Charente
Journée européennes du Patrimoine Moulin de Bayers
Bayers 6 rue du Moulin Aunac-sur-Charente Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Visite guidée du moulin.
.
Bayers 6 rue du Moulin Aunac-sur-Charente 16460 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 22 26 13
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English :
Guided tour of the mill.
L’événement Journée européennes du Patrimoine Moulin de Bayers Aunac-sur-Charente a été mis à jour le 2026-08-06 par Office de tourisme Destination Nord Charente
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