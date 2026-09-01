Journée européennes du Patrimoine Moulin de Bayers Bayers Aunac-sur-Charente

Informations pratiques

Aunac-sur-Charente

Journée européennes du Patrimoine Moulin de Bayers

Bayers 6 rue du Moulin Aunac-sur-Charente Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Visite guidée du moulin.

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Bayers 6 rue du Moulin Aunac-sur-Charente 16460 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 22 26 13

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English :

Guided tour of the mill.

L’événement Journée européennes du Patrimoine Moulin de Bayers Aunac-sur-Charente a été mis à jour le 2026-08-06 par Office de tourisme Destination Nord Charente