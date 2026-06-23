Journée Européennes du Patrimoine Les Alpilles par nature Les Baux-de-Provence
Journée Européennes du Patrimoine Les Alpilles par nature Les Baux-de-Provence dimanche 20 septembre 2026.
Les Baux-de-Provence
Journée Européennes du Patrimoine Les Alpilles par nature
Dimanche 20 septembre 2026 de 14h à 17h. Les Baux-de-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Journées européennes du patrimoine
Les Alpilles par nature
Retrouvez-nous autour de l’exposition photographique Les Alpilles par nature .
Les Baux-de-Provence
Accès libre au Château
Journées européennes du patrimoine ❁ Gratuit
Les Alpilles par nature
Retrouvez-nous autour de l’exposition photographique Les Alpilles par nature .
Une belle occasion d’explorer le thème des JEP 2026 Le patrimoine en danger , à travers le regard sensible des photographes.
Les Baux-de-Provence
Accès libre au Château .
Les Baux-de-Provence 13520 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 44 00 contact@parc-alpilles.fr
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English :
European Heritage Days
The Alpilles: A Natural Wonder
Join us for the photo exhibition “The Alpilles: A Natural Wonder.”
Les Baux-de-Provence
Free admission to the Château
L’événement Journée Européennes du Patrimoine Les Alpilles par nature Les Baux-de-Provence a été mis à jour le 2026-06-23 par Parc Naturel Régional des Alpilles
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