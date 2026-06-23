Journée Européennes du Patrimoine Les Alpilles par nature Les Baux-de-Provence dimanche 20 septembre 2026.

Les Baux-de-Provence

Journée Européennes du Patrimoine Les Alpilles par nature

Dimanche 20 septembre 2026 de 14h à 17h. Les Baux-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 14:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Journées européennes du patrimoine

Les Alpilles par nature

Retrouvez-nous autour de l’exposition photographique Les Alpilles par nature .



Les Baux-de-Provence

Accès libre au Château

Journées européennes du patrimoine ❁ Gratuit

Les Alpilles par nature

Retrouvez-nous autour de l’exposition photographique Les Alpilles par nature .

Une belle occasion d’explorer le thème des JEP 2026 Le patrimoine en danger , à travers le regard sensible des photographes.

Les Baux-de-Provence

Accès libre au Château .

Les Baux-de-Provence 13520 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 44 00 contact@parc-alpilles.fr

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English :

European Heritage Days

The Alpilles: A Natural Wonder

Join us for the photo exhibition “The Alpilles: A Natural Wonder.”

Les Baux-de-Provence

Free admission to the Château

L’événement Journée Européennes du Patrimoine Les Alpilles par nature Les Baux-de-Provence a été mis à jour le 2026-06-23 par Parc Naturel Régional des Alpilles