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Journée européennes du patrimoine: Visite du théâtre Brive-la-Gaillarde

samedi 19 septembre 2026 · Brive-la-Gaillarde

Journée européennes du patrimoine: Visite du théâtre Brive-la-Gaillarde

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
PlaceAristide Briand
Ville
19100 Brive-la-Gaillarde
Département
Corrèze
Tarif

Brive-la-Gaillarde

Journée européennes du patrimoine: Visite du théâtre

PlaceAristide Briand Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20

Visite du théâtre
Ouverte à toutes et tous sans réservation.   .

PlaceAristide Briand Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 22 15 22 

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English : Journée européennes du patrimoine: Visite du théâtre

L’événement Journée européennes du patrimoine: Visite du théâtre Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-08-31 par Brive Tourisme

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