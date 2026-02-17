Journée exceptionnelle Tatouage au Musée Rouen

Journée exceptionnelle Tatouage au Musée

Esplanade Marcel Duchamp Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-10 10:00:00

fin : 2026-03-10 13:00:00

Date(s) :

2026-03-10

Trois artistes tatoueuses de talent vous proposent la réalisation de tatouages d’après motifs de l’art rocaille en lien avec l’exposition Jamais trop rococo !

Visites guidées privées avec les commissaires d’exposition, espace détente et tables de gourmandises ponctuent la journée, pour découvrir et vous approprier le le musée en toute convivialité.

Pour adulte, réservation obligatoire à l’adresse tatouage.au.musee@gmail.com .

Esplanade Marcel Duchamp Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie

