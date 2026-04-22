Locquirec

Journée festive à l’Île Blanche

Impasse de l’Île Blanche Locquirec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-23

Pour fêter les 100 de présence de la Congrégation des Filles du Saint-Esprit à l’Île Blanche de Locquirec, une après-midi de festivités est organisée.

Programmation à venir.

Ouvert à tous. .

Impasse de l’Île Blanche Locquirec 29241 Finistère Bretagne +33 2 98 67 43 72

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English :

L’événement Journée festive à l’Île Blanche Locquirec a été mis à jour le 2026-04-22 par OT BAIE DE MORLAIX