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Journée festive Constellation et la Générale, La Générale, Caserne Mellinet, Nantes

samedi 26 septembre 2026 · La Générale, Caserne Mellinet · Nantes

Journée festive Constellation et la Générale, La Générale, Caserne Mellinet, Nantes

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Lieu
La Générale, Caserne Mellinet
Adresse
31 Rue Gabrielle le Pan de Ligny, Nantes
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Journée festive Constellation et la Générale Samedi 26 septembre, 14h00 La Générale, Caserne Mellinet Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-26T14:00:00+02:00 – 2026-09-26T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-26T14:00:00+02:00 – 2026-09-26T18:00:00+02:00

L’association Constellation et la Générale vous convient à partager un moment convivial et festif avec des concerts, chorale inclusive Kiff et Boum et des ateliers mini-ferme.
Ouvert à tous·tes, gratuit.
Crêpes et buvette sur place.

La Générale, Caserne Mellinet 31 Rue Gabrielle le Pan de Ligny, Nantes Nantes 44000 Loire-Atlantique Pays de la Loire
Journée festive Constellation et la Générale

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