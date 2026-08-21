Journée festive Constellation et la Générale, La Générale, Caserne Mellinet, Nantes
samedi 26 septembre 2026 · La Générale, Caserne Mellinet · Nantes
Informations pratiques
Journée festive Constellation et la Générale Samedi 26 septembre, 14h00 La Générale, Caserne Mellinet Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-26T14:00:00+02:00 – 2026-09-26T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-26T14:00:00+02:00 – 2026-09-26T18:00:00+02:00
L’association Constellation et la Générale vous convient à partager un moment convivial et festif avec des concerts, chorale inclusive Kiff et Boum et des ateliers mini-ferme.
Ouvert à tous·tes, gratuit.
Crêpes et buvette sur place.
La Générale, Caserne Mellinet 31 Rue Gabrielle le Pan de Ligny, Nantes Nantes 44000 Loire-Atlantique Pays de la Loire
Journée festive Constellation et la Générale
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