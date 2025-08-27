Journée Fête des Mots Familiers Place de l’Eglise Trégueux

Début : 2026-04-29 17:00:00

fin : 2026-04-29 18:00:00

2026-04-29

La Médiathèque et le Centre culturel s’associent à nouveau pour accueillir la Fête des Mots Familiers, festival littéraire itinérant organisé par la Ligue de l’Enseignement 22, qui propose aux enfants et aux plus grands de découvrir le travail d’une illustratrice à travers des rencontres, des expositions, des ateliers autour des arts du livre et d’un spectacle vivant.

Sont à l’honneur cette année l’illustratrice Fanny Ducassé et la compagnie Zébuline.

De 14h à 16h atelier illustration animé par Fanny Ducassé Inscription

obligatoire au 02 96 78 89 20 ou à mediatheque@ploufragan.fr

16h goûter-vernissage de l’exposition de Fanny Ducassé

17h spectacle de la Cie Zébuline.

Un homme-mulot et une femme feuillage nous racontent le monde au quotidien, la vie, celle de Monsieur Henri. La terre qui ne tourne pas rond. Les petits riens qui font du bien. Et la beauté d’un monde qui croit en demain.

La compagnie Zébuline explore ici le pouvoir de la fable, illustrée de chants lyriques et d’images projetées (rétroprojecteur, travail sur la matière et sur les ombres). Fable éco féministe musicale.

Réservation recommandée. .

Place de l’Eglise Espace Victor Hugo Trégueux 22440 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 78 89 20

