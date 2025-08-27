Spectacle Festival Marionnet’Ic MoJurZiKong Place de l’Eglise Trégueux

Spectacle Festival Marionnet’Ic MoJurZiKong Place de l’Eglise Trégueux mercredi 29 avril 2026.

Spectacle Festival Marionnet’Ic MoJurZiKong

Place de l’Eglise Espace Victor Hugo Trégueux Côtes-d’Armor

Début : 2026-04-29 17:00:00

fin : 2026-04-29 18:00:00

2026-04-29

En raison d’une grave avarie, le navire interstellaire d’une grande expédition se trouve contraint de faire escale dans une galaxie inconnue. L’équipe affrète un astronef et part explorer la planète Paterre sur laquelle ils vont rencontrer quelques dinosaures, un cowboy et sa grand-mère minière, un tyran et sa cité souterraine.

Quand le musicien Jérôme Lorichon (Herman Düne, Zombie Zombie), rencontre le graphiste et plasticien Émeric Guémas, naît MoJurZiKong, une épopée spatiale foutraque à la croisée de Moby Dick, Jurassic Park, Godzilla et King Kong…

Sur réservation. A partir de 6 ans. .

Place de l’Eglise Espace Victor Hugo Trégueux 22440 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 78 89 20

