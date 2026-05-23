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Journée Gourmande en campagne Lectouroise Maysoun Raiv Lectoure

Journée Gourmande en campagne Lectouroise Maysoun Raiv Lectoure samedi 6 juin 2026.

Lieu : Maysoun Raiv

Adresse : Maison Raiv

Ville : 32700 Lectoure

Département : Gers

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : 80 80 80

Lectoure

Journée Gourmande en campagne Lectouroise

Maysoun Raiv Maison Raiv Lectoure Gers

Tarif : 80 – 80 – 80 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 09:00:00
fin : 2026-06-06

Date(s) :
2026-06-06

Une journée de partage entre nature et gourmandise.
Atelier Brioche salé et sucré avec Auria Dirat et randonnée gourmande avec Aline Salanié.
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Maysoun Raiv Maison Raiv Lectoure 32700 Gers Occitanie +33 6 61 03 14 60  vducasse@hotmail.fr

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English :

A day of sharing nature and gourmet delights.
Sweet and savoury Brioche workshop with Auria Dirat and gourmet hike with Aline Salanié.

L’événement Journée Gourmande en campagne Lectouroise Lectoure a été mis à jour le 2026-05-23 par Gers Armagnac

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