Journée Gourmande en campagne Lectouroise Maysoun Raiv Lectoure
Journée Gourmande en campagne Lectouroise Maysoun Raiv Lectoure samedi 6 juin 2026.
Lectoure
Journée Gourmande en campagne Lectouroise
Maysoun Raiv Maison Raiv Lectoure Gers
Tarif : 80 – 80 – 80 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 09:00:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Une journée de partage entre nature et gourmandise.
Atelier Brioche salé et sucré avec Auria Dirat et randonnée gourmande avec Aline Salanié.
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Maysoun Raiv Maison Raiv Lectoure 32700 Gers Occitanie +33 6 61 03 14 60 vducasse@hotmail.fr
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English :
A day of sharing nature and gourmet delights.
Sweet and savoury Brioche workshop with Auria Dirat and gourmet hike with Aline Salanié.
L’événement Journée Gourmande en campagne Lectouroise Lectoure a été mis à jour le 2026-05-23 par Gers Armagnac
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