Journée immersive : Gastronomie des plantes sauvages comestibles Salle du Parc la Gobinière Orvault

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-20 10:00 – 17:00

Gratuit : non 98 € sur inscription 98 € la journée sur inscription : https://www.billetweb.fr/journee-immersive-des-plantes-sauvages-comestibles-nantes5 Adulte, En famille, Senior, Tout public

Rejoignez-nous pour une journée immersive unique sur l’art culinaire des plantes sauvages comestibles à Nantes ! Cuisine, gastronomie et botanique. La journée débute par un atelier de cuisine des plantes sauvages. En sous-groupe et supervisés par une Cheffe diplômée et experte en gastronomie sauvage, vous préparerez des mets raffinés et délicieux à base de plantes sauvages de saison et d’ingrédients bio et locaux. Découvrez des techniques de chefs et apprenez des recettes inédites.Quelques exemples du menu : des macarons aux fruits de Grande Berce, des chips à l’ortie, une tortilla de Grande berce ou encore un mojito revisité au Lierre Terrestre.Puis nous dégusterons ensemble toutes nos préparations, dans une ambiance conviviale et chaleureuse.L’après-midi, nous partirons pour une sortie en plein air, découvrir les plantes sauvages dans leurs milieux. La balade vous révèlera les secrets botaniques des plantes sauvages comestibles, les milieux ainsi que les précautions et règles de cueillette.Vous repartirez avec les recettes effectuées, ainsi que des connaissances approfondies sur les plantes sauvages comestibles l’art culinaire qui leur est dédié !???????? Découvrez en détail les journées : https://www.par-chemins.fr/formation-longue-et-journees/?????? Par Chemins est l’école des plantes sauvages comestibles. À travers des journées immersives, des ateliers de cuisine ou des sorties en balade, on vous emmène découvrir toutes les belles facettes des plantes sauvages comestibles qui nous entourent.

Salle du Parc la Gobinière Bois-St-Louis/Plaisance/Ferrière/Val d’Or Orvault 44700



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