Journée iranienne : Voix, culture et saveurs Portevent Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-30 16:00 –

Gratuit : non Entrée sur place à prix libre – Inscription recommandée ??? Inscription recommandée via helloasso : http://urlr.me/V7jGM3 Tout public

Alors que les actualités nous parlent de l’Iran à travers le prisme du conflit, reléguant au second plan la richesse d’un patrimoine culturel, artistique et humain millénaire, nous souhaitons vous proposer une autre perspective : Journée iranienne : Voix, culture et saveurs ? Au programme :16h – 17h30 : Rencontre autour du livre « Un oiseau persan » de Fari Yazdani-Salimy. Récit de son itinéraire hors du commun : de sa jeunesse face à l’oppression grandissante en Iran, à l’incroyable traversée clandestine vers l’Europe, jusqu’à Nantes. 16h30 – 18h30 : Atelier de calligraphie perse (sur inscription, places limitées). Animé par Elaha, membre de la communauté SINGA 18h30 : Shahnameh Traiteur. Menu complet à 12€. Options Végé disponibles. Règlement en espèces 20h – 21h30 : BAMDADAN en concert – A la croisée des musiques savantes et populaires de l’Iran et des régions voisines de l’ancienne Perse, le répertoire de Bamdadan est fruit de poésie, de philosophie, de politique et d’amitié. Samedi 30 mai 2026 – Ouverture des portes à 15h30 Nous espérons vous y voir nombreux ! Pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter.Suivez toute notre programmation d’événements sur instagram @singa_nantes

Portevent Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

https://www.helloasso.com/associations/singa-nantes/evenements/journee-syrienne-voix-culture-et-rencontres-2



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