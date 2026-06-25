Journée jeux de société Espace Jeunesse Nyons

Nyons

Journée jeux de société

Espace Jeunesse 1 avenue Frédéric Mistral Nyons Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 10:00:00

fin : 2026-07-04 22:00:00

Date(s) :

2026-07-04

6ème édition de la journée jeux de société

Au Programme plus de 200 jeux différents et repas partagés (le midi et le soir)

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Espace Jeunesse 1 avenue Frédéric Mistral Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 18 36 espacejeunessenyons@orange.fr

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English :

6th Annual Board Game Day

On the agenda: over 200 different games and shared meals (lunch and dinner)

L’événement Journée jeux de société Nyons a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale