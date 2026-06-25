Journée jeux de société Espace Jeunesse Nyons
Journée jeux de société Espace Jeunesse Nyons samedi 4 juillet 2026.
Nyons
Journée jeux de société
Espace Jeunesse 1 avenue Frédéric Mistral Nyons Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 10:00:00
fin : 2026-07-04 22:00:00
Date(s) :
2026-07-04
6ème édition de la journée jeux de société
Au Programme plus de 200 jeux différents et repas partagés (le midi et le soir)
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Espace Jeunesse 1 avenue Frédéric Mistral Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 18 36 espacejeunessenyons@orange.fr
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English :
6th Annual Board Game Day
On the agenda: over 200 different games and shared meals (lunch and dinner)
L’événement Journée jeux de société Nyons a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale
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