Opéramobil’ promenade de la Digue Nyons
Opéramobil’ promenade de la Digue Nyons dimanche 5 juillet 2026.
Nyons
Opéramobil’
promenade de la Digue Théatre de Verdure Nyons Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 17:00:00
fin : 2026-07-05 19:00:00
Date(s) :
2026-07-05
Représentation de l’Opéramobil’ , troupe itinérante estivale portée par la Compagnie Poly R ayant pour objectif de démocratiser l’art de l’Opéra.
.
promenade de la Digue Théatre de Verdure Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 24 84 54 71 compagniepolyr@pm.me
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A performance by Opéramobil , a summer touring company run by Compagnie Poly R with the aim of democratizing the art of opera.
L’événement Opéramobil’ Nyons a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale
À voir aussi à Nyons (Drôme)
- Rencontre avec Eddy L. Harris Médiathèque départementale Drôme Provençale Nyons 13 juin 2026
- Où est passé Doudou ? L’Electron Libre Nyons 13 juin 2026
- En fin de conte L’Electron Libre Nyons 13 juin 2026
- Ma Belle Cousine Bussy et Madame de Sévigné L’Electron Libre Nyons 14 juin 2026
- Michel MARTINAZZI place de la Libération Nyons 15 juin 2026