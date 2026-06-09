Opéramobil’ promenade de la Digue Nyons dimanche 5 juillet 2026.

Nyons

Opéramobil’

promenade de la Digue Théatre de Verdure Nyons Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 17:00:00

fin : 2026-07-05 19:00:00

Date(s) :

2026-07-05

Représentation de l’Opéramobil’ , troupe itinérante estivale portée par la Compagnie Poly R ayant pour objectif de démocratiser l’art de l’Opéra.

.

promenade de la Digue Théatre de Verdure Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 24 84 54 71 compagniepolyr@pm.me

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A performance by Opéramobil , a summer touring company run by Compagnie Poly R with the aim of democratizing the art of opera.

L’événement Opéramobil’ Nyons a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale