Nyons

Milonga de TangOlive

place du Dr Bourdongle Place des Arcades Nyons Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 19:30:00

fin : 2026-07-03 23:30:00

Date(s) :

2026-07-03

Chaque 1er vendredi du mois, entre juin et septembre, venez danser le Tango argentin au son de DJ Lucien.

Repli dans la salle de l’ancien théâtre place Jacques Martin Deydier en cas de mauvais temps.

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place du Dr Bourdongle Place des Arcades Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes tangolive2626@gmail.com

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English :

Every first Friday of the month, from June through September, come dance the Argentine tango to the music of DJ Lucien.

In case of bad weather, the event will be held in the hall of the former theater on Place Jacques Martin Deydier.

L’événement Milonga de TangOlive Nyons a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale