Journée jeux exterieurs Ludothèque des Hauts du Perche Tourouvre au Perche
Journée jeux exterieurs Ludothèque des Hauts du Perche Tourouvre au Perche vendredi 17 juillet 2026.
Tourouvre au Perche
Journée jeux exterieurs
Ludothèque des Hauts du Perche 4 rue du Musée Tourouvre au Perche Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 10:00:00
fin : 2026-07-24 17:30:00
Date(s) :
2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31
Pendant l’été, la Ludothèque des Hauts du Perche vous propose des animations jeux extérieurs et jeux d’eau. Possibilité de pique niquer sur place. .
Ludothèque des Hauts du Perche 4 rue du Musée Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 6 37 29 67 73
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English : Journée jeux exterieurs
L’événement Journée jeux exterieurs Tourouvre au Perche a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Touisme des Hauts du Perche
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