Journée jeux exterieurs Ludothèque des Hauts du Perche Tourouvre au Perche

Tourouvre au Perche

Journée jeux exterieurs

Ludothèque des Hauts du Perche 4 rue du Musée Tourouvre au Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 10:00:00

fin : 2026-07-24 17:30:00

Date(s) :

2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31

Pendant l’été, la Ludothèque des Hauts du Perche vous propose des animations jeux extérieurs et jeux d’eau. Possibilité de pique niquer sur place. .

Ludothèque des Hauts du Perche 4 rue du Musée Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 6 37 29 67 73

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English : Journée jeux exterieurs

L’événement Journée jeux exterieurs Tourouvre au Perche a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Touisme des Hauts du Perche