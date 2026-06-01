Journée Médiévale de Montséret, Montséret, Montséret

Journée Médiévale de Montséret Samedi 6 juin, 14h00 Montséret Aude

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T23:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T23:00:00+02:00

Immersion médiévale

– Explorez les campements : rencontrez La garde de l’Alaric et Les compagnons d’Ancelin

– L’art de la guerre : combats de chevaliers, tirs à la poudre et initiation au maniement des armes pour les enfants.

– Histoire vivante : marche commentée vers les vestiges du château, ouverture du musée et expositions thématiques.

Spectacles et divertissements

– Saltimbanques & ménestrels : jongleries, contes, musique et danseur avec la troupe Banda Sagana. Le chevalier et son écuyer duo burlesque en déambulation et au cours du dîner.

– Frissons & rires : catapulte à bonbons et saynètes.

– Animations : balades à dos d’âne, maquillage, coiffures fleuries , jeux anciens, voyance, magnétisme.

– Souvenirs : notre Étal aux Babioles et coin photos.

La taverne

« La fière poularde » vous accueille tout au long de la journée pour boire et festoyer.

Final féerique

Clôture de la journée à 22h : spectacle de feu.

Horaires détaillés voir programme à jour en ligne.

Montséret Place de la république, 11200 Montséret Montséret 11200 Aude Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://associations-montseret.fr/?page_id=53 »}] [{« link »: « https://www.facebook.com/people/Journ%C3%A9e-m%C3%A9di%C3%A9vale-de-Monts%C3%A9ret/61556220592007/ »}]

Vivez une journée médiévale immersive : chevaliers, campements, spectacles, musique, animations, taverne et grand spectacle de feu à 22h ! Montséret médiévale

Montsérétois