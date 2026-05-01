Journée médiévale Rue du Port Mornac-sur-Seudre

Mornac-sur-Seudre

Journée médiévale

Rue du Port Halles et port Mornac-sur-Seudre Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 10:00:00

fin : 2026-05-24 18:30:00

Date(s) :

2026-05-24

Animations médiévales dans le village de Mornac-sur-Seudre.

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Rue du Port Halles et port Mornac-sur-Seudre 17113 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine fetrompr@gmail.com

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English :

Medieval entertainment in the village of Mornac-sur-Seudre.

L’événement Journée médiévale Mornac-sur-Seudre a été mis à jour le 2026-05-04 par Royan Atlantique