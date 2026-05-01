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Journée médiévale Rue du Port Mornac-sur-Seudre

Journée médiévale Rue du Port Mornac-sur-Seudre dimanche 24 mai 2026.

Lieu : Rue du Port

Adresse : Halles et port

Ville : 17113 Mornac-sur-Seudre

Département : Charente-Maritime

Début : dimanche 24 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Mornac-sur-Seudre

Journée médiévale

Rue du Port Halles et port Mornac-sur-Seudre Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 10:00:00
fin : 2026-05-24 18:30:00

Date(s) :
2026-05-24

Animations médiévales dans le village de Mornac-sur-Seudre.
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Rue du Port Halles et port Mornac-sur-Seudre 17113 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine   fetrompr@gmail.com

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English :

Medieval entertainment in the village of Mornac-sur-Seudre.

L’événement Journée médiévale Mornac-sur-Seudre a été mis à jour le 2026-05-04 par Royan Atlantique

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