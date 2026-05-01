Journée médiévale Rue du Port Mornac-sur-Seudre
Journée médiévale Rue du Port Mornac-sur-Seudre dimanche 24 mai 2026.
Mornac-sur-Seudre
Journée médiévale
Rue du Port Halles et port Mornac-sur-Seudre Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 10:00:00
fin : 2026-05-24 18:30:00
Date(s) :
2026-05-24
Animations médiévales dans le village de Mornac-sur-Seudre.
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Rue du Port Halles et port Mornac-sur-Seudre 17113 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine fetrompr@gmail.com
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English :
Medieval entertainment in the village of Mornac-sur-Seudre.
L’événement Journée médiévale Mornac-sur-Seudre a été mis à jour le 2026-05-04 par Royan Atlantique
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