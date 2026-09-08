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Journée mondiale du refus de la misère, Médiathèque des Izards, Toulouse

samedi 17 octobre 2026 · Médiathèque des Izards · Toulouse

Journée mondiale du refus de la misère, Médiathèque des Izards, Toulouse

Informations pratiques

Début
samedi 17 octobre 2026
Fin
samedi 17 octobre 2026
Lieu
Médiathèque des Izards
Adresse
1 place Micoulaud 31200 Toulouse
Ville
31200 Toulouse
Département
Haute-Garonne

Journée mondiale du refus de la misère Samedi 17 octobre, 10h00 Médiathèque des Izards Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-17T10:00:00+02:00 – 2026-10-17T18:30:00+02:00
Fin : 2026-10-17T10:00:00+02:00 – 2026-10-17T18:30:00+02:00

Samedi 17 octobre – 10h à 18h30
Ateliers, lectures, contes, jeux sur les inégalités et idées fausses sur la pauvreté, projection du film La part des autres.
Médiathèque des Izards

Médiathèque des Izards 1 place Micoulaud 31200 Toulouse Toulouse 31200 Trois Cocus / Borderouge / Croix-Daurade / Paleficat / Grand Selve Haute-Garonne Occitanie
En partenariat avec ATD Quart Monde.

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