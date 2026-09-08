Journée mondiale du refus de la misère, Médiathèque des Izards, Toulouse

Informations pratiques

Journée mondiale du refus de la misère Samedi 17 octobre, 10h00 Médiathèque des Izards Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-17T10:00:00+02:00 – 2026-10-17T18:30:00+02:00

Fin : 2026-10-17T10:00:00+02:00 – 2026-10-17T18:30:00+02:00

Samedi 17 octobre – 10h à 18h30

Ateliers, lectures, contes, jeux sur les inégalités et idées fausses sur la pauvreté, projection du film La part des autres.

Médiathèque des Izards

Médiathèque des Izards 1 place Micoulaud 31200 Toulouse Toulouse 31200 Trois Cocus / Borderouge / Croix-Daurade / Paleficat / Grand Selve Haute-Garonne Occitanie

En partenariat avec ATD Quart Monde.