AGENDA · Toulouse
Journée mondiale du refus de la misère, Médiathèque des Izards, Toulouse
samedi 17 octobre 2026 · Médiathèque des Izards · Toulouse
Informations pratiques
Journée mondiale du refus de la misère Samedi 17 octobre, 10h00 Médiathèque des Izards Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-17T10:00:00+02:00 – 2026-10-17T18:30:00+02:00
Fin : 2026-10-17T10:00:00+02:00 – 2026-10-17T18:30:00+02:00
Samedi 17 octobre – 10h à 18h30
Ateliers, lectures, contes, jeux sur les inégalités et idées fausses sur la pauvreté, projection du film La part des autres.
Médiathèque des Izards
Médiathèque des Izards 1 place Micoulaud 31200 Toulouse Toulouse 31200 Trois Cocus / Borderouge / Croix-Daurade / Paleficat / Grand Selve Haute-Garonne Occitanie
En partenariat avec ATD Quart Monde.
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