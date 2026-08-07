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Journée mondiale France Alzheimer Parc des sports l’Enjeu Parthenay

vendredi 25 septembre 2026 · Parc des sports l'Enjeu · Parthenay

Journée mondiale France Alzheimer Parc des sports l’Enjeu Parthenay

Informations pratiques

Début
vendredi 25 septembre 2026
Fin
vendredi 25 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Parc des sports l'Enjeu
Adresse
1 Rue du Petit Sanitat
Ville
79200 Parthenay
Département
Deux-Sèvres
Tarif
Gratuit

Parthenay

Journée mondiale France Alzheimer

Parc des sports l’Enjeu 1 Rue du Petit Sanitat Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 10:00:00
fin : 2026-09-25 18:00:00

Date(s) :
2026-09-25

Rencontre et sensibilisation pour les 30 ans de l’association france Alzheimer 79

10h ouverture du site
Au programme
de 11h à 17h30 ateliers de sports adaptés, stand d’information, échanges avec les bénévoles de l’association FA 79 et les professionnels de santé, animation par l’association Moto Even’s.
Avec la participation d’élèves du lycée des Grippeaux et de Gutenberg.   .

Parc des sports l’Enjeu 1 Rue du Petit Sanitat Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 90 03 21  ingueneaunelly@orange.fr

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English : Journée mondiale France Alzheimer

L’événement Journée mondiale France Alzheimer Parthenay a été mis à jour le 2026-08-02 par CC Parthenay Gâtine

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