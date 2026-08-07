Journée mondiale France Alzheimer Parc des sports l’Enjeu Parthenay
vendredi 25 septembre 2026 · Parc des sports l'Enjeu · Parthenay
Informations pratiques
Parthenay
Journée mondiale France Alzheimer
Parc des sports l’Enjeu 1 Rue du Petit Sanitat Parthenay Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 10:00:00
fin : 2026-09-25 18:00:00
Date(s) :
2026-09-25
Rencontre et sensibilisation pour les 30 ans de l’association france Alzheimer 79
10h ouverture du site
Au programme
de 11h à 17h30 ateliers de sports adaptés, stand d’information, échanges avec les bénévoles de l’association FA 79 et les professionnels de santé, animation par l’association Moto Even’s.
Avec la participation d’élèves du lycée des Grippeaux et de Gutenberg. .
Parc des sports l’Enjeu 1 Rue du Petit Sanitat Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 90 03 21 ingueneaunelly@orange.fr
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English : Journée mondiale France Alzheimer
L’événement Journée mondiale France Alzheimer Parthenay a été mis à jour le 2026-08-02 par CC Parthenay Gâtine
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