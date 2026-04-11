Ateliers street-art sur disques vinyles Rue Baptiste Marcet Parthenay

Parthenay

Ateliers street-art sur disques vinyles

Rue Baptiste Marcet Chapelle des Cordeliers Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : 30 – 30 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 10:00:00

fin : 2026-08-09 12:00:00

Date(s) :

2026-08-07

Ateliers street-art sur disques vinyles

Après une découverte de l’exposition d’Arti (artiste autodidacte et multidisciplinaire), customisation d’un disque vinyle. Chaque participant.e repart avec sa création. Matériel fourni (prévoir une tenue adaptée).

À partir de 7 ans (jauge limitée, sur réservation) .

Rue Baptiste Marcet Chapelle des Cordeliers Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 94 90 27 chapellecordeliers@parthenay.fr

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English : Ateliers street-art sur disques vinyles

L’événement Ateliers street-art sur disques vinyles Parthenay a été mis à jour le 2026-04-11 par CC Parthenay Gâtine