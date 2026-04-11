Ateliers street-art sur disques vinyles Rue Baptiste Marcet Parthenay
Ateliers street-art sur disques vinyles Rue Baptiste Marcet Parthenay vendredi 7 août 2026.
Parthenay
Ateliers street-art sur disques vinyles
Rue Baptiste Marcet Chapelle des Cordeliers Parthenay Deux-Sèvres
Tarif : 30 – 30 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 10:00:00
fin : 2026-08-09 12:00:00
Date(s) :
2026-08-07
Ateliers street-art sur disques vinyles
Après une découverte de l’exposition d’Arti (artiste autodidacte et multidisciplinaire), customisation d’un disque vinyle. Chaque participant.e repart avec sa création. Matériel fourni (prévoir une tenue adaptée).
À partir de 7 ans (jauge limitée, sur réservation) .
Rue Baptiste Marcet Chapelle des Cordeliers Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 94 90 27 chapellecordeliers@parthenay.fr
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English : Ateliers street-art sur disques vinyles
L’événement Ateliers street-art sur disques vinyles Parthenay a été mis à jour le 2026-04-11 par CC Parthenay Gâtine
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