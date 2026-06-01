Journée Nationale de la Spéléologie Rivière souterraine Saint-Christophe-sur-Roc
Journée Nationale de la Spéléologie Rivière souterraine Saint-Christophe-sur-Roc samedi 27 juin 2026.
Saint-Christophe-sur-Roc
Journée Nationale de la Spéléologie
Rivière souterraine Rivière souterraine de Champdeniers Saint-Christophe-sur-Roc Deux-Sèvres
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 09:00:00
fin : 2026-06-27 17:00:00
Date(s) :
2026-06-27
Le Journée Nationale de la Spéléologie (J.N.S.) aura lieu dans la rivière souterraines de Saint-Christophe-sur-Roc et Champdeniers St-Denis. Ce moment est consacré à toutes les personnes qui souhaitent découvrir l’activité de Spéléologie. .
Rivière souterraine Rivière souterraine de Champdeniers Saint-Christophe-sur-Roc 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine
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English : Journée Nationale de la Spéléologie
L’événement Journée Nationale de la Spéléologie Saint-Christophe-sur-Roc a été mis à jour le 2026-06-18 par CC Val de Gâtine
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