Journée Nationale des véhicules d’Époques Conservatoire du Machinisme Agricole Velesmes-Échevanne

Velesmes-Échevanne

Journée Nationale des véhicules d’Époques

Conservatoire du Machinisme Agricole 15 Rue de l’Hermitage Velesmes-Échevanne Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

La Journée Nationale des Véhicules d’Époque, lancée à l’occasion des 50 ans de la FFVE en 2017, vise à faire partager notre passion au plus grand nombre et à se faire connaître comme défenseur du patrimoine roulant en France. Ce jour-là, des centaines de manifestations à travers la France, montrent à tous la richesse de notre patrimoine roulant et font partager la joie que nous avons à faire rouler ces véhicules d’époque. .

Conservatoire du Machinisme Agricole 15 Rue de l’Hermitage Velesmes-Échevanne 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 80 87 18 14 remyrougeol@gmail.com

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English : Journée Nationale des véhicules d’Époques

L’événement Journée Nationale des véhicules d’Époques Velesmes-Échevanne a été mis à jour le 2026-02-25 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY