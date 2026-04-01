Journée Nationale des véhicules d’Époques Conservatoire du Machinisme Agricole Velesmes-Échevanne
Journée Nationale des véhicules d’Époques Conservatoire du Machinisme Agricole Velesmes-Échevanne dimanche 26 avril 2026.
Velesmes-Échevanne
Journée Nationale des véhicules d’Époques
Conservatoire du Machinisme Agricole 15 Rue de l’Hermitage Velesmes-Échevanne Haute-Saône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-26
La Journée Nationale des Véhicules d’Époque, lancée à l’occasion des 50 ans de la FFVE en 2017, vise à faire partager notre passion au plus grand nombre et à se faire connaître comme défenseur du patrimoine roulant en France. Ce jour-là, des centaines de manifestations à travers la France, montrent à tous la richesse de notre patrimoine roulant et font partager la joie que nous avons à faire rouler ces véhicules d’époque. .
Conservatoire du Machinisme Agricole 15 Rue de l’Hermitage Velesmes-Échevanne 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 80 87 18 14 remyrougeol@gmail.com
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English : Journée Nationale des véhicules d’Époques
L’événement Journée Nationale des véhicules d’Époques Velesmes-Échevanne a été mis à jour le 2026-02-25 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY