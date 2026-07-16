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AGENDA · Royan

Journée nationale d’hommage aux harkis et autres formations supplétives Royan

vendredi 25 septembre 2026 · Royan

Informations pratiques

Début
vendredi 25 septembre 2026
Fin
vendredi 25 septembre 2026
Heure de début
11:00:00
Adresse
Monument aux Morts de Saint-Georges-de-Didonne
Ville
17200 Royan
Département
Charente-Maritime
Tarif

Royan

Journée nationale d’hommage aux harkis et autres formations supplétives

Monument aux Morts de Saint-Georges-de-Didonne Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 11:00:00
fin : 2026-09-25

Date(s) :
2026-09-25

Commémoration mutualisée au Monument aux Morts de Saint-Georges-de-Didonne
  .

Monument aux Morts de Saint-Georges-de-Didonne Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 56 56 

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English :

Joint Commemoration at the War Memorial in Saint-Georges-de-Didonne

L’événement Journée nationale d’hommage aux harkis et autres formations supplétives Royan a été mis à jour le 2026-07-16 par Mairie de Royan

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