Informations pratiques

Royan

Journée nationale d’hommage aux harkis et autres formations supplétives

Monument aux Morts de Saint-Georges-de-Didonne Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 11:00:00

fin : 2026-09-25

Date(s) :

2026-09-25

Commémoration mutualisée au Monument aux Morts de Saint-Georges-de-Didonne

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Monument aux Morts de Saint-Georges-de-Didonne Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 56 56

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English :

Joint Commemoration at the War Memorial in Saint-Georges-de-Didonne

L’événement Journée nationale d’hommage aux harkis et autres formations supplétives Royan a été mis à jour le 2026-07-16 par Mairie de Royan