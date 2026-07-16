Journée nationale d’hommage aux harkis et autres formations supplétives Royan
vendredi 25 septembre 2026 · Royan
Informations pratiques
Royan
Journée nationale d’hommage aux harkis et autres formations supplétives
Monument aux Morts de Saint-Georges-de-Didonne Royan Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 11:00:00
fin : 2026-09-25
Date(s) :
2026-09-25
Commémoration mutualisée au Monument aux Morts de Saint-Georges-de-Didonne
.
Monument aux Morts de Saint-Georges-de-Didonne Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 56 56
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English :
Joint Commemoration at the War Memorial in Saint-Georges-de-Didonne
L’événement Journée nationale d’hommage aux harkis et autres formations supplétives Royan a été mis à jour le 2026-07-16 par Mairie de Royan
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