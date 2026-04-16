Journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la Déportation Mémorial de la Shoah Paris

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Dès le début des années 1950, les anciens déportés et les familles de disparus expriment le souhait de voir inscrite dans le calendrier une date réservée au souvenir de la Déportation. La loi du 14 avril 1954 fait du dimanche d’avril une journée de célébration nationale. Un hommage est d’abord rendu au Mémorial de la Shoah puis au Mémorial des martyrs de la Déportation.

Hommage aux victimes de la déportation.

En partenariat avec le ministère des Armées.

Le dimanche 26 avril 2026

de 15h15 à 17h00

gratuit

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-26T18:15:00+02:00

fin : 2026-04-26T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-26T15:15:00+02:00_2026-04-26T17:00:00+02:00

Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris

Métro -> 7 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)

Bus -> 6772 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)

Vélib -> Hôtel de Ville – Pont-Marie (115.49m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/journee-nationale-souvenir-des-victimes-et-des-heros-de-la-deportation +33142774472 reservation@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://x.com/shoah_memorial



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