Journée Nature et Senasations en famille Respirando Champagnac-le-Vieux
Journée Nature et Senasations en famille Respirando Champagnac-le-Vieux samedi 30 mai 2026.
Champagnac-le-Vieux
Journée Nature et Senasations en famille Respirando
Plan d’eau Champagnac-le-Vieux Haute-Loire
Tarif : 4 – 4 – 10 EUR
Gratuit
Accrobranche uniquement
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 14:00:00
fin : 2026-05-30 18:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Journée dédiée à la nature et aux sensations en famille, avec des activités pour tous les âges à partir de 3 ans.
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Plan d’eau Champagnac-le-Vieux 43440 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 54 02 28
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English :
A day dedicated to nature and family fun, with activities for all ages from 3 upwards.
L’événement Journée Nature et Senasations en famille Respirando Champagnac-le-Vieux a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne
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