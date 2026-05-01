Champagnac-le-Vieux

Journée Nature et Senasations en famille Respirando

Plan d’eau Champagnac-le-Vieux Haute-Loire

Tarif : 4 – 4 – 10 EUR

Gratuit

Accrobranche uniquement

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 14:00:00

fin : 2026-05-30 18:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Journée dédiée à la nature et aux sensations en famille, avec des activités pour tous les âges à partir de 3 ans.

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Plan d’eau Champagnac-le-Vieux 43440 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 54 02 28

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English :

A day dedicated to nature and family fun, with activities for all ages from 3 upwards.

L’événement Journée Nature et Senasations en famille Respirando Champagnac-le-Vieux a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne