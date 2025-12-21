Journée nature Domaine de Vauguenige Saint-Pardoux-le-Lac

Saint-Pardoux-le-Lac

Journée nature

Domaine de Vauguenige 6 Vauguenige Saint-Pardoux-le-Lac Haute-Vienne

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-03 10:00:00

fin : 2026-06-03 16:00:00

Date(s) :

2026-06-03

Venez profiter d’une journée en partenariat avec la Fédération de chasse pour découvrir la nature et sensibiliser nos enfants à l’ environnement. Des éducateurs diplômés d’ état proposerons différents ateliers pour les enfants de 8 à 12 ans. Au programme Rallye nature pour relever des défis, résoudre des énigmes et observer la faune et flore locale, activités sensorielles: apprendre à écouter, toucher et sentir la nature autrement pour attiser la curiosité du monde qui les entoure, ateliers créatifs de réalisation d’une œuvre artistique à partir de matériaux naturels récoltés sur place. Le goûter sera offert mais veuillez cependant prévoir un pique nique pour le déjeuner. Prévoyez une tenue adaptée à la météo et aux activités extérieures (chaussures fermées, casquette ,crème solaire gourde). Sur inscription. .

Domaine de Vauguenige 6 Vauguenige Saint-Pardoux-le-Lac 87250 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 02 89 55

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English : Journée nature

L’événement Journée nature Saint-Pardoux-le-Lac a été mis à jour le 2026-05-21 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Pays du Haut Limousin