Touchay

journée nature Suivez la Huppe

Touchay Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-16

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

Suivez la Huppe à Touchay

Animation dans le cadre de Suivez la Huppe, venez participer à une journée nature à Touchay!! Tout au long de la journée de 09h à 17h troc plantes, marché de produits locaux, mini brocante d’outils de jardinage, animation espace jeu pour les enfants, ateliers nichoirs.

14h conférence les enjeux de la haie dans nos paysages par Lucie Jamet de Nature 18. Cette présentation aborde les rôles de la haie champêtre dans nos villes et nos campagnes, l’arbre support de la biodiversité, comment planter et restaurer une haie. Exposition la haie champêtre . Tombola un hotel ) insecte à gagner. Panier pique nique sur place 15€.

Renseignements et réservation 06.12.33.64.23 .

Touchay 18160 Cher Centre-Val de Loire +33 6 12 33 64 23

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English :

Follow the Huppe at Touchay

L’événement journée nature Suivez la Huppe Touchay a été mis à jour le 2026-05-05 par OT CHATEAUMEILLANT