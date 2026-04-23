Journée numérique en famile Espace Isidore Rollande Châteaurenard
Journée numérique en famile Espace Isidore Rollande Châteaurenard mercredi 13 mai 2026.
Châteaurenard
Journée numérique en famile
Mercredi 13 mai 2026 de 14h à 18h30. Espace Isidore Rollande 11 Cours Carnot Châteaurenard Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13 14:00:00
fin : 2026-05-13 18:30:00
Date(s) :
2026-05-13
Journée numérique en famile.
Des ateliers et activités numériques pour explorer, inventer et partager ensemble, petits et grands et challenge jeux vidéo en fin de journée. .
Espace Isidore Rollande 11 Cours Carnot Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 24 20 80 mediatheque@chateaurenard.com
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English :
Digital family day.
L’événement Journée numérique en famile Châteaurenard a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence
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