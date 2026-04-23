Journée numérique en famile Espace Isidore Rollande Châteaurenard

Châteaurenard

Journée numérique en famile

Mercredi 13 mai 2026 de 14h à 18h30. Espace Isidore Rollande 11 Cours Carnot Châteaurenard Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13 14:00:00

fin : 2026-05-13 18:30:00

Date(s) :

2026-05-13

Journée numérique en famile.

Des ateliers et activités numériques pour explorer, inventer et partager ensemble, petits et grands et challenge jeux vidéo en fin de journée. .

Espace Isidore Rollande 11 Cours Carnot Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 24 20 80 mediatheque@chateaurenard.com

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English :

Digital family day.

L’événement Journée numérique en famile Châteaurenard a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence