Journée Paëlla rue Carnot Saujon

Informations pratiques

Saujon

Journée Paëlla

rue Carnot Café de Paris Saujon Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 12:00:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Organisée par le Café de Paris dans la rue Carnot.

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rue Carnot Café de Paris Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 22 54 55

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English :

Organized by the Paris CAF on Rue Carnot.

L’événement Journée Paëlla Saujon a été mis à jour le 2026-07-23 par Mairie de Saujon