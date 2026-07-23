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AGENDA · Saujon

Journée Paëlla rue Carnot Saujon

samedi 15 août 2026 · rue Carnot · Saujon

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Heure de début
12:00:00
Lieu
rue Carnot
Adresse
Café de Paris
Ville
17600 Saujon
Département
Charente-Maritime
Tarif

Saujon

Journée Paëlla

rue Carnot Café de Paris Saujon Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 12:00:00
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-15

Organisée par le Café de Paris dans la rue Carnot.
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rue Carnot Café de Paris Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 22 54 55 

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English :

Organized by the Paris CAF on Rue Carnot.

L’événement Journée Paëlla Saujon a été mis à jour le 2026-07-23 par Mairie de Saujon

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