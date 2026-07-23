AGENDA · Saujon
Journée Paëlla rue Carnot Saujon
samedi 15 août 2026 · rue Carnot · Saujon
Informations pratiques
Saujon
Journée Paëlla
rue Carnot Café de Paris Saujon Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 12:00:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Organisée par le Café de Paris dans la rue Carnot.
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rue Carnot Café de Paris Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 22 54 55
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English :
Organized by the Paris CAF on Rue Carnot.
L’événement Journée Paëlla Saujon a été mis à jour le 2026-07-23 par Mairie de Saujon
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