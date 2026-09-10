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Journée Porte Ouverte à la Manufacture Chanson LA MANUFACTURE CHANSON Paris

samedi 19 septembre 2026 · LA MANUFACTURE CHANSON · Paris

Journée Porte Ouverte à la Manufacture Chanson LA MANUFACTURE CHANSON Paris

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
LA MANUFACTURE CHANSON
Adresse
124 avenue de la République
Ville
75011 Paris
Département
Paris
Tarif
<p class="text">Sauf pour les ateliers voix et écriture (lien dans la description)</p><p class="text"></p>

Au programme :
14h-15h30 : Scène ouverte en extérieur
14h-17h : Ateliers voix et écriture (sur inscription ici), découverte du lieu, stands infos formations
17h-17h30 : Présentation de la Manufacture Chanson et des formations
17h30 : Apéritif convivial
18h-20h : Concert de présentation de saison 2026/2027

Où ?
La Manufacture Chanson,
124 Avenue de la République 75011 PARIS

Renseignements : 01 43 58 19 94 ou via notre formulaire« contact »

Venez explorer les coulisses de la Manufacture Chanson, rencontrer l’équipe pédagogique et les artistes, participer à de nombreuses activités : ateliers, concerts, échanges et moments de découverte vous attendent tout au long de la journée.
Le samedi 19 septembre 2026
de 14h00 à 20h00
gratuit

Sauf pour les ateliers voix et écriture (lien dans la description)

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-19T17:00:00+02:00
fin : 2026-09-19T23:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-19T14:00:00+02:00_2026-09-19T20:00:00+02:00

LA MANUFACTURE CHANSON 124 avenue de la République  75011 Située au sein d’ACP la Manufacture Chanson (centre de formation d’artistes et lieu dédié à la chanson), cette petite salle de concert intimiste propose de découvrir les artistes talentueux et originaux qui feront la chanson de demain. Elle propose également des scènes ouvertes en entrée libre, les « Jeudis chanson », qui permettent d’écouter les stagiaires de l’école de la chanson ou tout un chacun et, pourquoi pas, d’y participer…Paris
Métro -> 2 : Père Lachaise (Paris) (100m)
Bus -> 616971 : Père Lachaise (Paris) (100m)
Vélib -> Ménilmontant – Père Lachaise (100.32m)
Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.manufacturechanson.org/jpo2026/ +33143581994 acp@manufacturechanson.org https://www.facebook.com/manufacturechanson/ https://www.facebook.com/manufacturechanson/


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