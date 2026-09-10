Journée Porte Ouverte à la Manufacture Chanson LA MANUFACTURE CHANSON Paris
samedi 19 septembre 2026 · LA MANUFACTURE CHANSON · Paris
Informations pratiques
Au programme :
14h-15h30 : Scène ouverte en extérieur
14h-17h : Ateliers voix et écriture (sur inscription ici), découverte du lieu, stands infos formations
17h-17h30 : Présentation de la Manufacture Chanson et des formations
17h30 : Apéritif convivial
18h-20h : Concert de présentation de saison 2026/2027
Où ?
La Manufacture Chanson,
124 Avenue de la République 75011 PARIS
Renseignements : 01 43 58 19 94 ou via notre formulaire« contact »
Venez explorer les coulisses de la Manufacture Chanson, rencontrer l’équipe pédagogique et les artistes, participer à de nombreuses activités : ateliers, concerts, échanges et moments de découverte vous attendent tout au long de la journée.
Le samedi 19 septembre 2026
de 14h00 à 20h00
gratuit
Sauf pour les ateliers voix et écriture (lien dans la description)
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-19T17:00:00+02:00
fin : 2026-09-19T23:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-19T14:00:00+02:00_2026-09-19T20:00:00+02:00
LA MANUFACTURE CHANSON 124 avenue de la République 75011 Située au sein d’ACP la Manufacture Chanson (centre de formation d’artistes et lieu dédié à la chanson), cette petite salle de concert intimiste propose de découvrir les artistes talentueux et originaux qui feront la chanson de demain. Elle propose également des scènes ouvertes en entrée libre, les « Jeudis chanson », qui permettent d’écouter les stagiaires de l’école de la chanson ou tout un chacun et, pourquoi pas, d’y participer…Paris
Métro -> 2 : Père Lachaise (Paris) (100m)
Bus -> 616971 : Père Lachaise (Paris) (100m)
Vélib -> Ménilmontant – Père Lachaise (100.32m)
Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.manufacturechanson.org/jpo2026/ +33143581994 acp@manufacturechanson.org https://www.facebook.com/manufacturechanson/ https://www.facebook.com/manufacturechanson/
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