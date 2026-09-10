Journée Porte Ouverte à la Manufacture Chanson LA MANUFACTURE CHANSON Paris

Informations pratiques

Au programme :

14h-15h30 : Scène ouverte en extérieur

14h-17h : Ateliers voix et écriture (sur inscription ici), découverte du lieu, stands infos formations

17h-17h30 : Présentation de la Manufacture Chanson et des formations

17h30 : Apéritif convivial

18h-20h : Concert de présentation de saison 2026/2027

Où ?

La Manufacture Chanson,

124 Avenue de la République 75011 PARIS

Renseignements : 01 43 58 19 94 ou via notre formulaire« contact »

Venez explorer les coulisses de la Manufacture Chanson, rencontrer l’équipe pédagogique et les artistes, participer à de nombreuses activités : ateliers, concerts, échanges et moments de découverte vous attendent tout au long de la journée.

Le samedi 19 septembre 2026

de 14h00 à 20h00

gratuit

Sauf pour les ateliers voix et écriture (lien dans la description)

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-19T17:00:00+02:00

fin : 2026-09-19T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-19T14:00:00+02:00_2026-09-19T20:00:00+02:00

LA MANUFACTURE CHANSON 124 avenue de la République 75011 Située au sein d’ACP la Manufacture Chanson (centre de formation d’artistes et lieu dédié à la chanson), cette petite salle de concert intimiste propose de découvrir les artistes talentueux et originaux qui feront la chanson de demain. Elle propose également des scènes ouvertes en entrée libre, les « Jeudis chanson », qui permettent d’écouter les stagiaires de l’école de la chanson ou tout un chacun et, pourquoi pas, d’y participer…Paris

Métro -> 2 : Père Lachaise (Paris) (100m)

Bus -> 616971 : Père Lachaise (Paris) (100m)

Vélib -> Ménilmontant – Père Lachaise (100.32m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.manufacturechanson.org/jpo2026/ +33143581994 acp@manufacturechanson.org https://www.facebook.com/manufacturechanson/ https://www.facebook.com/manufacturechanson/



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