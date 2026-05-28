Journée Porte Ouverte, Eric DUMAS, Clermont-Ferrand

Informations pratiques

Journée Porte Ouverte 15 et 16 octobre Eric DUMAS Puy-de-Dôme

Limité à 10 Personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-15T09:30:00+02:00 – 2026-10-15T18:30:00+02:00

Fin : 2026-10-16T09:30:00+02:00 – 2026-10-16T18:30:00+02:00

Agence crée par M. ¨Paul JALLAT à la fin des années, repris mon père M. Georges DUMAS en Janvier 197, Puis par Eric DUMAS, Architecte DPLG en Janvier 1999.

Agence de proximité, ouvert à tous types d’Architecture aussi bien Traditionnel que Contemporaine.

Eric DUMAS 1,Square de Cacholagne 63100 CLERMONT-FERRAND Clermont-Ferrand 63100 La Plaine Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 0473255403 Agence crée par M. Paul JALLAT fin des années 40, reprise par mon père M. Georges DUMAS en Janvier 1977, Puis par Eric DUMAS, Architecte DPLG en Janvier 1999..

Agence de proximité, spécialisé en milieu rurale, ouvert à tous types d’Architecture aussi bien Traditionnel que Contemporaine. Arrêt de Trame : Carrefour de Pistes.

Parking au pied du bâtiment.

Annexe de l’Agence crée par mon père M. Georges DUMAS en Mai 1987, Puis par Eric DUMAS, Architecte DPLG en Janvier 1999.

©M. Eric DUMAS