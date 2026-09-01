Journée portes ouvertes au Campus Numérique 47 Campus Numérique 47 Agen

Informations pratiques

Agen

Journée portes ouvertes au Campus Numérique 47

Campus Numérique 47 156 Avenue Jean Jaurès Agen Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:30:00

fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Pour la troisième année consécutive, le Campus Numérique 47 vous ouvre ses portes à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.

Visites, ateliers et animations rythmeront cette journée ouverte à tous. Le programme détaillé sera bientôt dévoilé.

Pour la troisième année consécutive, le Campus Numérique 47 vous ouvre ses portes à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.

Visites, ateliers et animations rythmeront cette journée ouverte à tous. Le programme détaillé sera bientôt dévoilé. .

Campus Numérique 47 156 Avenue Jean Jaurès Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 67 48 14 contact@campusnumerique47.fr

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English : Journée portes ouvertes au Campus Numérique 47

Take part in a tour combining history and modernity!

Discover the Campus Numérique 47, housed in the buildings of the former Agen teacher training college. More than 5,000 square meters have been renovated and modernized to create a unique ecosystem dedicated to the digital world…

L’événement Journée portes ouvertes au Campus Numérique 47 Agen a été mis à jour le 2026-08-26 par OT Destination Agen