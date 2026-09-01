Journée portes ouvertes au Campus Numérique 47 Campus Numérique 47 Agen
samedi 19 septembre 2026 · Campus Numérique 47 · Agen
Informations pratiques
Agen
Journée portes ouvertes au Campus Numérique 47
Campus Numérique 47 156 Avenue Jean Jaurès Agen Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:30:00
fin : 2026-09-19 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Pour la troisième année consécutive, le Campus Numérique 47 vous ouvre ses portes à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.
Visites, ateliers et animations rythmeront cette journée ouverte à tous. Le programme détaillé sera bientôt dévoilé.
Pour la troisième année consécutive, le Campus Numérique 47 vous ouvre ses portes à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.
Visites, ateliers et animations rythmeront cette journée ouverte à tous. Le programme détaillé sera bientôt dévoilé. .
Campus Numérique 47 156 Avenue Jean Jaurès Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 67 48 14 contact@campusnumerique47.fr
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English : Journée portes ouvertes au Campus Numérique 47
Take part in a tour combining history and modernity!
Discover the Campus Numérique 47, housed in the buildings of the former Agen teacher training college. More than 5,000 square meters have been renovated and modernized to create a unique ecosystem dedicated to the digital world…
L’événement Journée portes ouvertes au Campus Numérique 47 Agen a été mis à jour le 2026-08-26 par OT Destination Agen
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