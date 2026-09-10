Journée Portes ouvertes de l’Usine Escalade TARBES Tarbes
samedi 12 septembre 2026 · TARBES · Tarbes
Informations pratiques
Tarbes
Journée Portes ouvertes de l’Usine Escalade
TARBES 15 avenue des Forges Tarbes Hautes-Pyrénées
Tarif : 130 – 130 – 130 EUR
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 10:00:00
fin : 2026-09-12 18:00:00
Date(s) :
2026-09-12
C’est la rentrée et vous n’avez pas encore choisi votre sport ? Venez découvrir l’escalade le samedi 12 Septembre.
Au programme de cette journée, découverte et initiation gratuite pour tous de 10h à 18h !
Plusieurs stands seront mis en place pour vous informer stand Usine Escalade, stands des clubs FFME (Fédération Française Montagne Escalade) de l’agglomération.
Une buvette et deux food truck seront proposés pour se restaurer et partager un moment de convivialité !
RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS
– à l’Usine Escalade du mardi au vendredi 10h-22h / Samedi et dimanche 10h-20h
– par mail ou par téléphone (voir bloc Coordonnées)
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TARBES 15 avenue des Forges Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 82 15 00 77 contact@usine-escalade.com
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English :
It’s back-to-school season, and you haven’t picked a sport yet? Come try rock climbing on Saturday, September 12.
On the agenda for the day: free intro sessions and tryouts for everyone from 10 a.m. to 6 p.m.!
Several booths will be set up to provide information: the Usine Escalade booth and booths from local FFME (French Mountain and Climbing Federation) clubs.
A refreshment stand and two food trucks will be available so you can grab a bite to eat and enjoy some friendly company!
INFORMATION & REGISTRATION:
– At Usine Escalade, Tuesday through Friday: 10 a.m.–10 p.m. / Saturday and Sunday: 10 a.m.–8 p.m.
– By email or phone (see Contact Information section)
L’événement Journée Portes ouvertes de l’Usine Escalade Tarbes a été mis à jour le 2026-09-01 par OT de Tarbes|CDT65
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