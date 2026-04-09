Journée Portes Ouvertes du Conservatoire Georges Bizet Conservatoire Municipal Georges Bizet PARIS
Journée Portes Ouvertes du Conservatoire Georges Bizet Conservatoire Municipal Georges Bizet PARIS samedi 30 mai 2026.
Venez explorer les différents instruments et pratiques artistiques enseignés dans notre conservatoire !
Tout au long de la journée, assistez à des cours ouverts et découvrez le fonctionnement des classes : théâtre, danse, formation musicale, arts de la scène…
En plus de cela, vous pourrez :
- découvrir nos instruments, avec possibilité de les essayer (à partir de 7 ans) : entre 10h et 13h
- assister aux concerts des classes du département bois* : à 15h et à 17h, à l’auditorium
*Chaque fin d’année, élèves et professeurs du département bois se retrouvent pour partager un moment musical collectif. Dès les premières années, les élèves sont invités à jouer ensemble, à découvrir d’autres instruments et à faire l’expérience de la scène, favorisant ainsi des rencontres musicales riches.
En lien avec la thématique de la saison, ce projet les invite cette année à sortir de leur zone de confort. La scène devient alors un espace de déséquilibre, où peuvent surgir l’inattendu, le trouble, le vertige.
Comment l’interprète traverse-t-il cette perte de repères ? Et comment retrouve-t-il son axe, son équilibre, dans et par la musique ?
À l’occasion de sa journée portes ouvertes, le Conservatoire Georges Bizet vous invite à découvrir l’ensemble des disciplines proposées.
Le samedi 30 mai 2026
de 09h30 à 19h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-30T12:30:00+02:00
fin : 2026-05-30T22:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-30T09:30:00+02:00_2026-05-30T19:00:00+02:00
Conservatoire Municipal Georges Bizet 3 place Carmen 75020 PARIS
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