Journée Portes Ouvertes du Conservatoire Georges Bizet Conservatoire Municipal Georges Bizet PARIS

Venez explorer les différents instruments et pratiques artistiques enseignés dans notre conservatoire !

Tout au long de la journée, assistez à des cours ouverts et découvrez le fonctionnement des classes : théâtre, danse, formation musicale, arts de la scène…

En plus de cela, vous pourrez :

découvrir nos instruments, avec possibilité de les essayer (à partir de 7 ans) : entre 10h et 13h

assister aux concerts des classes du département bois* : à 15h et à 17h, à l’auditorium

*Chaque fin d’année, élèves et professeurs du département bois se retrouvent pour partager un moment musical collectif. Dès les premières années, les élèves sont invités à jouer ensemble, à découvrir d’autres instruments et à faire l’expérience de la scène, favorisant ainsi des rencontres musicales riches.

En lien avec la thématique de la saison, ce projet les invite cette année à sortir de leur zone de confort. La scène devient alors un espace de déséquilibre, où peuvent surgir l’inattendu, le trouble, le vertige.

Comment l’interprète traverse-t-il cette perte de repères ? Et comment retrouve-t-il son axe, son équilibre, dans et par la musique ?

À l’occasion de sa journée portes ouvertes, le Conservatoire Georges Bizet vous invite à découvrir l’ensemble des disciplines proposées.

Le samedi 30 mai 2026

de 09h30 à 19h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-30T12:30:00+02:00

fin : 2026-05-30T22:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-30T09:30:00+02:00_2026-05-30T19:00:00+02:00

Conservatoire Municipal Georges Bizet 3 place Carmen 75020 PARIS



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