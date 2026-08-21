Journée portes ouvertes – La lévitation réelle de la Compagnie L’immédiat, La Seine Musicale, Boulogne-Billancourt

Informations pratiques

Journée portes ouvertes – La lévitation réelle de la Compagnie L’immédiat Samedi 19 septembre, 15h00, 15h30, 16h00 La Seine Musicale Hauts-de-Seine

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:15:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:15:00+02:00

La lévitation réelle

Compagnie L’immédiat

Dans l’agitation du quotidien, quelque chose semble soudain échapper aux lois les plus élémentaires. Des personnages surgissent dans l’espace public et entraînent les passants dans une étrange aventure où les corps paraissent défier la gravité. Entre prouesse acrobatique, illusion et poésie, La lévitation réelle transforme pour quelques minutes la rue en terrain d’émerveillement. Un moment suspendu, aussi joyeux que déroutant, qui invite à regarder le monde sous un autre angle.

La compagnie l’Immédiat le formule ainsi : « On a l’habitude que le vertige soit celui de tomber, mais quand le sol ne tient plus à nous, qu’il nous abandonne, que nos pieds n’arrivent plus à s’y reposer, le vide propulse et le vertige de ne plus pouvoir toucher terre devient contagieux ».

Trois interventions surprises autour de la Seine Musicale à 15h, 15h30 et 16h.

Programme complet de la Journée Portes Ouvertes à découvrir en septembre sur le site de La Seine Musicale :www.laseinemusicale.com

La Seine Musicale Ile Seguin, 92100 Boulogne-Billancourt, France Boulogne-Billancourt 92100 Rives de Seine Hauts-de-Seine Île-de-France +33174345353 https://www.laseinemusicale.com [{« link »: « http://www.laseinemusicale.com »}] Inaugurée en avril 2017, La Seine Musicale est une salle de spectacles d’envergure de l’Ouest Parisien, située sur l’île Seguin à Boulogne-Billancourt, devenue en 8 ans l’île de toutes les musiques et de tous les spectacles. Ce navire musical, conçu par les architectes français et japonais Jean de Gastines et Shigeru Ban, est un véritable chef-d’œuvre architectural, un paquebot de 40 000 m2 avec des espaces dédiés à la musique, des expositions, des promenades et des restaurants.

L’ensemble est composé de deux grandes salles, l’une, la Grande Seine, d’une capacité allant jusqu’à 6 800 places selon les configurations, utilisée pour des ballets et des spectacles et concerts de grande envergure et une autre, l’Auditorium Patrick Devedjian, de 1 150 places assises, dédiée à la musique classique et jazz ou à d’autres projets musicaux et créations scéniques. Métro Ligne 9 : Station Pont de Sèvres (terminus). Suivez ensuite la signalisation. Tramway 2 : Station Brimborion. Suivez ensuite la signalisation, puis empruntez la passerelle piétonne : le Parvis de La Seine Musicale se trouvera devant vous. BUS : Station Pont de Sèvres. Lignes 169, 171, 179, 291, 426, 467. Station Cours de l’Île Seguin. Lignes 42, 260, 389.

Spectacle « La lévitation réelle »

@L’immédiat