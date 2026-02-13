Journée Portes Ouvertes – Lycée des Métiers de la Sécurité Émile Baudot, Lycée Emile Baudot, Wassy

Journée Portes Ouvertes – Lycée des Métiers de la Sécurité Émile Baudot Samedi 7 mars, 09h00, 14h00 Lycée Emile Baudot Haute-Marne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-07T09:00:00+01:00 – 2026-03-07T12:00:00+01:00

Fin : 2026-03-07T14:00:00+01:00 – 2026-03-07T16:30:00+01:00

Le Lycée des Métiers de la Sécurité Émile Baudot, situé à Wassy, organise une Journée Portes Ouvertes le samedi 7 mars 2026.

Le public pourra découvrir les formations proposées :

UPE2A

ULIS

3ème Prépa-Métiers

CAP Agent de Sécurité

CAP Agent Accompagnant au Grand Âge

Bac Pro Métiers de la Sécurité

Bac Pro Métiers du Commerce et de la Vente

BTS Management Opérationnel de la Sécurité

Les équipes pédagogiques seront présentes pour informer, orienter et répondre aux questions des visiteurs.

Horaires d’accueil : 9h00 à 12h00 et 14h00 à 16h30.

Lycée Emile Baudot 77 Rue de la Madeleine, 52130 Wassy Wassy 52130 Haute-Marne Grand Est

