Journée Portes Ouvertes – Lycée des Métiers de la Sécurité Émile Baudot, Lycée Emile Baudot, Wassy

Journée Portes Ouvertes – Lycée des Métiers de la Sécurité Émile Baudot Samedi 7 mars, 09h00, 14h00 Lycée Emile Baudot Haute-Marne
Entrée libre
Le Lycée des Métiers de la Sécurité Émile Baudot, situé à Wassy, organise une Journée Portes Ouvertes le samedi 7 mars 2026.
Le public pourra découvrir les formations proposées :
- UPE2A
- ULIS
- 3ème Prépa-Métiers
- CAP Agent de Sécurité
- CAP Agent Accompagnant au Grand Âge
- Bac Pro Métiers de la Sécurité
- Bac Pro Métiers du Commerce et de la Vente
- BTS Management Opérationnel de la Sécurité
Les équipes pédagogiques seront présentes pour informer, orienter et répondre aux questions des visiteurs.
Horaires d’accueil : 9h00 à 12h00 et 14h00 à 16h30.
Lycée Emile Baudot 77 Rue de la Madeleine, 52130 Wassy Wassy 52130 Haute-Marne Grand Est
