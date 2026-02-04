Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Journée Portes Ouvertes Le Pixel Orthez

Journée Portes Ouvertes Le Pixel Orthez

Journée Portes Ouvertes Le Pixel Orthez samedi 9 mai 2026.

Lieu : Le Pixel

Adresse : 20 avenue de la Moutète

Ville : 64300 Orthez

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : samedi 9 mai 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Orthez

Journée Portes Ouvertes

Le Pixel 20 avenue de la Moutète Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 14:30:00
fin : 2026-05-09 19:00:00

Date(s) :
2026-05-09

Braderie d’Affiches
Démonstration de jouets optiques
Visite de cabine (places limitées)
Echange sur le fonctionnement du cinéma animé par l’équipe.   .

Le Pixel 20 avenue de la Moutète Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 38 53 38  lepixelcinema@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journée Portes Ouvertes

L’événement Journée Portes Ouvertes Orthez a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Coeur de Béarn

À voir aussi à Orthez (Pyrénées-Atlantiques)