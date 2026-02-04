Journée Portes Ouvertes Le Pixel Orthez
Journée Portes Ouvertes Le Pixel Orthez samedi 9 mai 2026.
Orthez
Journée Portes Ouvertes
Le Pixel 20 avenue de la Moutète Orthez Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 14:30:00
fin : 2026-05-09 19:00:00
Date(s) :
2026-05-09
Braderie d’Affiches
Démonstration de jouets optiques
Visite de cabine (places limitées)
Echange sur le fonctionnement du cinéma animé par l’équipe. .
Le Pixel 20 avenue de la Moutète Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 38 53 38 lepixelcinema@gmail.com
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English : Journée Portes Ouvertes
L’événement Journée Portes Ouvertes Orthez a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Coeur de Béarn
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