Journée Portes Ouvertes Le Pixel Orthez

Orthez

Journée Portes Ouvertes

Le Pixel 20 avenue de la Moutète Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 14:30:00

fin : 2026-05-09 19:00:00

Date(s) :

2026-05-09

Braderie d’Affiches

Démonstration de jouets optiques

Visite de cabine (places limitées)

Echange sur le fonctionnement du cinéma animé par l’équipe. .

Le Pixel 20 avenue de la Moutète Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 38 53 38 lepixelcinema@gmail.com

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English : Journée Portes Ouvertes

L’événement Journée Portes Ouvertes Orthez a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Coeur de Béarn