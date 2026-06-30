JOURNEE PORTES OUVERTES Saint-Mars-de-Coutais
samedi 19 septembre 2026 · Saint-Mars-de-Coutais
Informations pratiques
Saint-Mars-de-Coutais
JOURNEE PORTES OUVERTES
8 L’Anfrenière Saint-Mars-de-Coutais Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-19 12:30:00
Date(s) :
2026-09-19
JOURNEE PORTES OUVERTES
Venez découvrir la Ferme de l’Anfrenière! Au programme:
-Découverte des champs de la ferme
-Visite de la boulangerie
-Présentation des ateliers pédagogiques
-Inauguration de l’épicerie
-Pique-nique ou lasagnes fermières (sur commande) .
8 L’Anfrenière Saint-Mars-de-Coutais 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 11 70 65 43
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English :
OPEN HOUSE
L’événement JOURNEE PORTES OUVERTES Saint-Mars-de-Coutais a été mis à jour le 2026-06-30 par OT Sud Retz Atlantique
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