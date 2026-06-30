Informations pratiques

Saint-Mars-de-Coutais

JOURNEE PORTES OUVERTES

8 L’Anfrenière Saint-Mars-de-Coutais Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:00:00

fin : 2026-09-19 12:30:00

Date(s) :

2026-09-19

JOURNEE PORTES OUVERTES

Venez découvrir la Ferme de l’Anfrenière! Au programme:

-Découverte des champs de la ferme

-Visite de la boulangerie

-Présentation des ateliers pédagogiques

-Inauguration de l’épicerie

-Pique-nique ou lasagnes fermières (sur commande) .

8 L’Anfrenière Saint-Mars-de-Coutais 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 11 70 65 43

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

OPEN HOUSE

L’événement JOURNEE PORTES OUVERTES Saint-Mars-de-Coutais a été mis à jour le 2026-06-30 par OT Sud Retz Atlantique