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AGENDA · Saint-Mars-de-Coutais

JOURNEE PORTES OUVERTES Saint-Mars-de-Coutais

samedi 19 septembre 2026 · Saint-Mars-de-Coutais

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
8 L'Anfrenière
Ville
44680 Saint-Mars-de-Coutais
Département
Loire-Atlantique
Tarif

Saint-Mars-de-Coutais

JOURNEE PORTES OUVERTES

8 L’Anfrenière Saint-Mars-de-Coutais Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-19 12:30:00

Date(s) :
2026-09-19

JOURNEE PORTES OUVERTES
Venez découvrir la Ferme de l’Anfrenière! Au programme:
-Découverte des champs de la ferme
-Visite de la boulangerie
-Présentation des ateliers pédagogiques
-Inauguration de l’épicerie
-Pique-nique ou lasagnes fermières (sur commande)   .

8 L’Anfrenière Saint-Mars-de-Coutais 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 11 70 65 43 

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English :

OPEN HOUSE

L’événement JOURNEE PORTES OUVERTES Saint-Mars-de-Coutais a été mis à jour le 2026-06-30 par OT Sud Retz Atlantique

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