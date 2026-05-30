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AGENDA · Pontarlier

Journée Propreté Médiathèque de Pontarlier Pontarlier

samedi 26 septembre 2026 · Médiathèque de Pontarlier · Pontarlier

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Médiathèque de Pontarlier
Adresse
69 rue de la république
Ville
25300 Pontarlier
Département
Doubs
Tarif
0 0 0 Gratuit Gratuit

Pontarlier

Journée Propreté

Médiathèque de Pontarlier 69 rue de la république Pontarlier Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 14:00:00
fin : 2026-09-26 14:00:00

Date(s) :
2026-09-26

Organisé par la Médiathèque de Pontarlier. En partenariat avec PARLONCAP.
La médiatheque vous propose des histoires drôles, interactives et parfois un peu cracra pour explorer le monde des déchets. Tout public.   .

Médiathèque de Pontarlier 69 rue de la république Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 81 37  mediatheque@ville-pontarlier.com

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English : Journée Propreté

L’événement Journée Propreté Pontarlier a été mis à jour le 2026-07-31 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS

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