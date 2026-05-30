Journée Propreté Médiathèque de Pontarlier Pontarlier
samedi 26 septembre 2026 · Médiathèque de Pontarlier · Pontarlier
Informations pratiques
Pontarlier
Journée Propreté
Médiathèque de Pontarlier 69 rue de la république Pontarlier Doubs
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 14:00:00
fin : 2026-09-26 14:00:00
Date(s) :
2026-09-26
Organisé par la Médiathèque de Pontarlier. En partenariat avec PARLONCAP.
La médiatheque vous propose des histoires drôles, interactives et parfois un peu cracra pour explorer le monde des déchets. Tout public. .
Médiathèque de Pontarlier 69 rue de la république Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 81 37 mediatheque@ville-pontarlier.com
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English : Journée Propreté
L’événement Journée Propreté Pontarlier a été mis à jour le 2026-07-31 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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