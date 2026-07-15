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Atelier Créer et utiliser une boite Gmail Mairie de Pontarlier Salle des Frères Lumière Pontarlier

jeudi 6 août 2026 · Mairie de Pontarlier Salle des Frères Lumière · Pontarlier

Informations pratiques

Début
jeudi 6 août 2026
Fin
jeudi 6 août 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Mairie de Pontarlier Salle des Frères Lumière
Adresse
55 Rue de la République
Ville
25300 Pontarlier
Département
Doubs
Tarif
0 0 0 Gratuit Gratuit

Pontarlier

Atelier Créer et utiliser une boite Gmail

Mairie de Pontarlier Salle des Frères Lumière 55 Rue de la République Pontarlier Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 14:00:00
fin : 2026-08-18 16:00:00

Date(s) :
2026-08-06 2026-08-18

Organisé par le Conseiller Numérique de la Ville de Pontarlier
Posséder une adresse mail et pouvoir relever son courrier électronique devient de plus en plus indispensable. Avec cet atelier, vous apprendrez comment créer votre boîte mail et comment l’utiliser, pour envoyer et recevoir des messages. Gratuit Uniquement sur inscription (10 personnes maximum).   .

Mairie de Pontarlier Salle des Frères Lumière 55 Rue de la République Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 81 62  jl.vicaire@ville-pontarlier.com

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English : Atelier Créer et utiliser une boite Gmail

L’événement Atelier Créer et utiliser une boite Gmail Pontarlier a été mis à jour le 2026-07-07 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS

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