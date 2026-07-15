Atelier Créer et utiliser une boite Gmail Mairie de Pontarlier Salle des Frères Lumière Pontarlier
jeudi 6 août 2026 · Mairie de Pontarlier Salle des Frères Lumière · Pontarlier
Informations pratiques
Pontarlier
Atelier Créer et utiliser une boite Gmail
Mairie de Pontarlier Salle des Frères Lumière 55 Rue de la République Pontarlier Doubs
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 14:00:00
fin : 2026-08-18 16:00:00
Date(s) :
2026-08-06 2026-08-18
Organisé par le Conseiller Numérique de la Ville de Pontarlier
Posséder une adresse mail et pouvoir relever son courrier électronique devient de plus en plus indispensable. Avec cet atelier, vous apprendrez comment créer votre boîte mail et comment l’utiliser, pour envoyer et recevoir des messages. Gratuit Uniquement sur inscription (10 personnes maximum). .
Mairie de Pontarlier Salle des Frères Lumière 55 Rue de la République Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 81 62 jl.vicaire@ville-pontarlier.com
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English : Atelier Créer et utiliser une boite Gmail
L’événement Atelier Créer et utiliser une boite Gmail Pontarlier a été mis à jour le 2026-07-07 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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