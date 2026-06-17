Spectacle Le chat peintre Place d’Arçon Pontarlier

Pontarlier

Spectacle Le chat peintre

Place d’Arçon Musée Municipal Pontarlier Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 15:30:00

fin : 2026-08-05 17:00:00

Date(s) :

2026-08-05

Organisé par le Musée municipal de Pontarlier.

Dans un royaume figé par le réalisme, un chat ose peindre l’imaginaire et se retrouve emprisonné pour sa créativité. Grâce à la jeune Yana, ses œuvres prennent vie et libère peu à peu les esprits. Spectacle présenté par la Compagnie Nord Théâtre. Pour les enfants à partir de 5 ans. Pour tous. Réservation conseillée. .

Place d’Arçon Musée Municipal Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 82 16 musee@ville-pontarlier.com

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English : Spectacle Le chat peintre

L’événement Spectacle Le chat peintre Pontarlier a été mis à jour le 2026-06-17 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS