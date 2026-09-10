Informations pratiques

Figeac

Journée (re )decouvrir la gestion des inondations à Figeac

Place Philibert Renaud Figeac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-13 09:00:00

fin : 2026-10-13 17:00:00

Date(s) :

2026-10-13

Lot médian organise la 5ème édition de CéLot’omne , son évènement dédié aux inondations, en octobre prochain

Lot médian organise la 5ème édition de CéLot’omne , son évènement dédié aux inondations, en octobre prochain. A cette occasion, nous prévoyons de proposer aux élus, partenaires et habitants du territoire une journée de découverte de sujets relatifs à la prévention des inondations, tels que la mise en œuvre de solutions fondées sur la nature, la protection collective, mais aussi les responsabilités d’élus et autres acteurs en matière de gestion des inondations, ainsi que les méthodes d’alerte et de protection individuelle. La journée serait partagée entre une matinée de tables rondes et une après-midi de visites de différents projets à Figeac.

Le Syndicat mixte Célé Lot médian convie tous ceux qui le souhaitent à participer à

une journée de formation organisée pour l’évènement CéLot’omne .

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Place Philibert Renaud Figeac 46100 Lot Occitanie +33 6 82 47 32 08 inondation@celelotmedian.com

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English :

Lot Médian is organizing the 5th edition of “Célot?omne,” its event dedicated to flooding, this coming October

L’événement Journée (re )decouvrir la gestion des inondations à Figeac Figeac a été mis à jour le 2026-08-12 par OT Figeac