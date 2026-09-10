Journée (re )decouvrir la gestion des inondations à Figeac Figeac
mardi 13 octobre 2026 · Figeac
Informations pratiques
Figeac
Journée (re )decouvrir la gestion des inondations à Figeac
Place Philibert Renaud Figeac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-13 09:00:00
fin : 2026-10-13 17:00:00
Date(s) :
2026-10-13
Lot médian organise la 5ème édition de CéLot’omne , son évènement dédié aux inondations, en octobre prochain
Lot médian organise la 5ème édition de CéLot’omne , son évènement dédié aux inondations, en octobre prochain. A cette occasion, nous prévoyons de proposer aux élus, partenaires et habitants du territoire une journée de découverte de sujets relatifs à la prévention des inondations, tels que la mise en œuvre de solutions fondées sur la nature, la protection collective, mais aussi les responsabilités d’élus et autres acteurs en matière de gestion des inondations, ainsi que les méthodes d’alerte et de protection individuelle. La journée serait partagée entre une matinée de tables rondes et une après-midi de visites de différents projets à Figeac.
Le Syndicat mixte Célé Lot médian convie tous ceux qui le souhaitent à participer à
une journée de formation organisée pour l’évènement CéLot’omne .
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Place Philibert Renaud Figeac 46100 Lot Occitanie +33 6 82 47 32 08 inondation@celelotmedian.com
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English :
Lot Médian is organizing the 5th edition of “Célot?omne,” its event dedicated to flooding, this coming October
L’événement Journée (re )decouvrir la gestion des inondations à Figeac Figeac a été mis à jour le 2026-08-12 par OT Figeac
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